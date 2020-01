Disabilità: Rabaiotti su ragazzo senza bus a Milano, compartecipazione famiglie è logica di equità

- L’assessore alle Politiche sociali e abitative del Comune di Milano, Gabriele Rabaiotti, in un post pubblicato sulla pagina Facebook dell’assessorato ha fornito alcune precisazioni sulla vicenda di Marcos Alexandre Cappato De Araujo, il blogger affetto da tetraparesi spastica e premiato dal capo dello Stato, Sergio Mattarella, come Alfiere della Repubblica, che nei giorni scorsi ha denunciato a mezzo stampa che dalla ripresa dell’anno scolastico il 7 gennaio non può più utilizzare la navetta comunale che lo portava al liceo, dato che il servizio è diventato in parte a carico delle famiglie. “La logica della compartecipazione delle famiglie sulla base del reddito è stata introdotta con una delibera dell'agosto 2018, necessaria per adeguarsi alla legge nazionale che ha incluso l'Isee come parametro obbligatorio per l'erogazione dei servizi. Una delibera frutto di un confronto con molte associazioni, che ha cercato di fare sintesi tra le varie esigenze, ma che inevitabilmente lascia degli scontenti che si sono sentiti o si sentiranno penalizzati. È una logica di equità che noi sosteniamo, perché ci permette di allargare la platea dei beneficiari dei servizi, offrendo la possibilità di sostenere ragazze e ragazzi che non hanno mai ottenuto questo contributo, pur avendone bisogno”, spiega Rabaiotti. (segue) (Rem)