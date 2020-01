Disabilità: Rabaiotti su ragazzo senza bus a Milano, compartecipazione famiglie è logica di equità (2)

- “A maggio - prosegue l’assessore - sarà stilata la graduatoria di coloro che hanno diritto al rimborso e faremo le opportune verifiche. Tornando alla famiglia Cappato, si ricorda che nel 2019 è rientrata in questa graduatoria e ha infatti ottenuto il rimborso del servizio”. “Se ci renderemo conto che le nuove regole non funzionano, siamo pronti a ripensarle e a rivedere le quote di contributo definite sulla base dell'Isee. Se invece in linea generale il meccanismo risulterà funzionare, per quei casi che dovessero presentare criticità interverremo con le forme di sostegno già esistenti e attivabili, a partire dai progetti individualizzati che potremo potenziare con il fondo aperto per la disabilità proposto dalla giunta nel Bilancio 2020, che a giorni verrà discusso in Consiglio comunale e che potrà servire a sanare alcune particolari situazioni. Anche grazie alla generosità di tutti coloro che si sono fatti avanti anche questa volta, Milano continuerà a lavorare per non lasciare indietro nessuno”, conclude Rabaiotti. (Rem)