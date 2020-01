Turchia-Usa: incontro tra alti funzionari su Siria e Iran

- Il portavoce e consigliere del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, Ibrahim Kalin, ha incontrato oggi a Istanbul l’inviato speciale degli Stati Uniti per la crisi siriana e per la Coalizione internazionale contro lo Stato islamico, James Jeffrey. Lo riferisce oggi il quotidiano turco “Hurriyet” citando fonti diplomatiche locali. I due alti funzionari hanno sottolineato la necessità di attivare tutti i canali diplomatici per evitare “crisi umanitari e ondate migratorie” a causa degli scontri nella provincia siriana di Idlib. Inoltre, Kalin e Jeffrey hanno condiviso la necessità di sostenere il lavoro della Commissione costituzionale siriana come via da seguire per elezioni “libere, giuste e trasparenti”. Spazio anche alle tensioni tra Stati Uniti e Iran, con Kalin che ha espresso preoccupazione per le ripercussioni della crisi sulla regione. (Tua)