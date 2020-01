Libia: capo Gna Sarraj ricevuto da Conte a Palazzo Chigi (2)

- Ieri, 10 gennaio, i ministri degli Esteri dei Paesi membri dell'Unione europea sono stati convocati in una riunione straordinaria del Consiglio Affari esteri dall'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, per definire il ruolo e le azioni europee negli scenari mediorientale e libico. E proprio la Libia è stato il dossier di apertura della riunione, con la presenza anche del rappresentante speciale del segretario generale dell'Onu per la Libia, Ghassan Salamé. Gli ultimi sviluppi mostrano "che la crisi potrebbe uscire dal controllo", ha detto Borrell in conferenza stampa, e i ministri sono concordi "sul fatto di impegnarci con maggior forza prima che sia troppo tardi", ha detto. Sempre in chiave libica, il premier Conte lunedì 13 gennaio sarà ad Ankara per incontrare il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. (Res)