Usa-Grecia: diplomatico Risch, accordo Eastmed rafforza sensibilmente cooperazione

- La firma dell’accordo per la costruzione del gasdotto Eastmed contribuirà sensibilmente al rafforzamento della cooperazione militare bilaterale tra Stati Uniti e Grecia, estendendola anche ad altri settori come la sicurezza energetica. Lo ha dichiarato il presidente della commissione Esteri al Senato statunitense, Jim Risch, in un’intervista al quotidiano “Parapolitika”. “Continueremo a garantire la nostra assistenza per quanto riguarda l’addestramento dei militari greci e a finanziare l’acquisto di nuove attrezzature, in modo che le autorità di Atene possano continuare a modernizzare le Forze armate e a rispettare gli impegni presi nel quadro della Nato”, ha detto il diplomatico statunitense, aggiungendo che l’accordo andrà anche a “migliorare i nostri rapporti con gli alleati che abbiamo nella regione del Mediterraneo orientale”. “I rapporti bilaterali sono ai massimi storici, e per noi è estremamente importante avere un alleato di cui ci possiamo fidare nella regione”, ha aggiunto Risch. (Gra)