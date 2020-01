M5s: Bonafede, colpa di Di Maio? Pretende si mantengano promesse fatte a italiani

- Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ha difeso l'operato del capo politico M5s: "Di Maio ha portato il Movimento cinque stelle al governo del Paese e ha fatto in modo che i valori che animano tutte le nostre battaglie diventassero legge". Il guardasigilli lo ha detto intervenendo a "L'Intervista" su Skytg24 e ha piuttosto additato chi nel M5s "cerca il pretesto di criticare Di Maio per non adempiere all'obbligo delle restituzioni" e chi dice che le regole vanno riviste: "Vanno riviste adesso che devi restituire? - ha osservato Bonafede - Di Maio ha l'unica colpa di pretendere che all'interno del Movimento cinque stelle manteniamo tutte promesse fatte agli italiani". (Rin)