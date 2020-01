Monza: morto l'arciprete Leopolodo Gariboldi, cordoglio del Comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È morto monsignore Leopoldo Gariboldi, Arciprete di Monza per 28 anni, spentosi sabato mattina all'Ospedale San Gerardo. "ll sindaco Dario Allevi, il vicesindaco Simone Villa, la Giunta e il Consiglio Comunale partecipano al cordoglio cittadino", si legge in una nota. Il sindaco Allevi lo ricorda come un vero e proprio "punto di riferimento morale e spirituale per Monza, presenza discreta ma sempre attenta e rigorosa in tutti i momenti importanti che hanno coinvolto la comunità negli ultimi decenni". Tra i maggiori promotori del recupero e della valorizzazione del Duomo di Monza e dei suoi tesori artistici, Gariboldi fu insegnito della massima onorificenza cittadina, il premio Giovanninno d'Oro, nell'anno 2000. (Com)