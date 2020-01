M5s: Bonafede, io in regola con restituzioni, espulsioni riguardano chi non rendiconta da un anno

- Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, sul tema delle restituzioni all'interno del Movimento cinque stelle ha chiarito: "Sono in regola con i pagamenti. Mi manca soltanto ottobre. Fino ad ora ho versato circa 306 mila euro". Il guardasigilli lo ha precisato a "L'Intervista" su Skytg24 per poi aggiungere: "Le espulsioni che ci sono non vengono fatte sui piccoli ritardi, ma relativamente a persone che a volte non rendicontano da un anno". (Rin)