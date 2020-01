Inps: Garavaglia (Lega), nuove poltrone e nomine illegittime, è riorganizzazione targata M5s

- Il deputato della Lega Massimo Garavaglia, già viceministro dell'Economia e delle Finanze annuncia: "Presenteremo un'interrogazione urgente anche al ministro dell'Economia Gualtieri per sapere se è a conoscenza di quanto stia accadendo all'interno dell'Inps, dove, se le notizie apparse sulla stampa fossero confermate, si profilerebbero gravi contorni di illegittimità su nomine ed epurazioni". In una nota l'ex viceministro quindi spiega: "Decisioni prese in assenza di un Cda, non ancora nominato dopo un anno, sulla base di uno spoil-system illegale che avrà come effetto domino una serie di ricorsi alla Corte dei Conti e un carico di spesa pubblica per l'aumento del numero delle direzioni, e quindi nuove poltrone". (Com)