Sicurezza: Candiani-Molteni (Lega), stop chiacchiere, serve riforma Polizia locale avviata da Salvini

- Il senatore Stefano Candiani e il deputato Nicola Molteni, leghisti e sottosegretari all'Interno con l'ex ministro Salvini affermano che "con il nuovo governo sono aumentati sbarchi, tasse e chiacchiere, come quelle per l'accordo Anci-Viminale sui nuovi compiti della Polizia locale". In una nota gli esponenti del Carroccio quindi aggiungono: "La priorità per una vera svolta è accelerare la riforma della Polizia locale, già avviata grazie alla Lega, anziché perdere tempo pensando di cancellare i decreti Sicurezza che hanno dato più strumenti contro trafficanti di esseri umani e delinquenti. Lamorgese è stata rapida solo a riaprire i porti e a invitare le Ong al Viminale. Sveglia". (Com)