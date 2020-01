Pd: Craxi (FI), su iniziativa Hammamet solita ipocrisia e classico doppiopesimo sinistrorso (2)

- "La verità è che Craxi è un macigno sulle loro coscienze e sulla loro credibilità e legittimità - attacca la senatrice azzurra -. Un macigno, che se non rimosso con parole di verità, con onestà e senza infingimenti e viltà, toglie loro ogni credibilità e forza politica. Discutano con i grillini, cui sono accomunati dal giustizialismo forcaiolo e dal moralismo militante. La discussione storica e culturale su Craxi non è compito loro, non spetta certo a Zingaretti e al Pd che, tra terze vie e ulivismi vari, farebbero sorridere se non fosse che così facendo hanno ipotecato il futuro dell’Italia. Non si sono accorti - conclude - che il paese reale su Craxi, come su altro, è come sempre 30 anni avanti rispetto alle loro misere discussioni?" (Rin)