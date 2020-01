Iran: premier canadese Trudeau chiede “indagini complete” su volo ucraino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Canada chiede un’indagine completa sull’abbattimento del volo ucraino in Iran, disastro nel quale hanno perso la vita 176 persone tra le quali 57 con passaporto canadese. Lo ha chiarito il primo ministro Justin Trudeau dopo che questa mattina le autorità di Teheran hanno ammesso che il velivolo è stato colpito per errore dalla contraerea iraniana nelle ore in cui era in corso un attacco missilistico contro due basi aeree in Iraq in risposta all’uccisione del generale Qasem Soleimani da parte degli Stati Uniti. Trudeau, che nei giorni scorsi era stato il primo leader ad accusare pubblicamente l’Iran di aver abbattuto l’aereo, ha chiesto oggi in un comunicato che le indagini vengano portate a compimento e che le autorità della Repubblica islamica assicurino “piena collaborazione”. “Il nostro obiettivo resta di assicurare giustizia alle famiglie e ai cari delle vittime. Si tratta di una tragedia nazionale. Continueremo a lavorare con i nostri partner nel mondo per assicurare un’inchiesta completa e approfondita. Il governo canadese si aspetta piena collaborazione dalle autorità iraniane”, si legge nel messaggio. (Res)