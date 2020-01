Milano: Sala a Verdi, se dovessi ricandidarmi porterò io avanti bandiera ambientalismo

- A Milano "stiamo vivendo una polemica ambientale. Io mica penso che le questioni ambientali siano di poco conto, io voglio essere paladino delle questioni ambientali e credo che tutto quello che oggi abbiamo fatto finora a Milano è qualcosa che hanno fatto pochissime città del mondo". Lo ha detto il sindaco di Milano; Giuseppe Sala, nel corso dell'evento "Nord Face", organizzato a Milano dal Pd, in merito alla polemica con i Verdi dopo l'abbattimento di decine di alberi al parco di via Bassini. "Non siamo provinciali, guardatevi la rassegna stampa internazionale. Questa la realtà e non sono chiacchiere. Quando la signora Grandi, che fa parte della mia maggioranza e gode dei suoi privilegi, al primo distinguo si permette di chiedermi di scusarmi, la mia risposta è: 'Ma come? Ma che riconoscibilità hai tu a livello internazionale? Ma cosa avete fatto per il Paese? Volete continuare a essere testimoni?'. Io non ho paura della verità e non mi manca coraggio di dire che se dovessi ricandidarmi la bandiera dell'ambientalismo la porterò avanti io".(Rem)