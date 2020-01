Milano: violentò minorenne, arrestato 29enne (2)

- Un 29enne è stato arrestato ieri sera per aver stuprato lo scorso 9 giugno una ragazza di 17 anni, che dormiva su un furgoncino in via Palmieri a Milano. La violenza è avvenuta la mattina, intorno alle 10.45, al termine di una serata che la minorenne, una ragazza del Salvador, aveva trascorso in compagnia della madre 34enne, della zia e di un’altra connazionale. Nel corso della notte le quattro donne hanno conosciuto due sudamericani, tra cui il 29enne di origine boliviana, e consumato alcolici in loro compagnia. Quando ormai si era fatto giorno, intorno alle 7 della mattina, il gruppo, formato tutto da stranieri regolari sul territorio italiano, si è spostato in un mini-market di via Palmieri, nel quartiere Stadera, per consumare cibo e altre bevande. La 17enne, che aveva bevuto e aveva sonno, decide però di andare a coricarsi e, non abitando in zona, si sposta sul furgoncino del proprietario del negozio, parcheggiato proprio di fronte al mini-market. Uno dei due uomini torna a casa, mentre l’altro viene perso di vista dalle donne. La zia della ragazza, insospettita dall’assenza del giovane, intorno alle 9.45 esce per strada, apre lo sportello del furgoncino e sorprende l’uomo mentre ha rapporti sessuali con la nipote minorenne, ancora addormentata. La donna si mette a urlare e viene raggiunta dalle altre due sudamericane rimaste nel negozio. Il 29enne scappa a piedi, rincorso dalle tre donne. Prende la metropolitana alla fermata Abbiategrasso. Dietro di lui le salvadoregne, che riescono a raggiungerlo e a fermarlo nel mezzanino della stazione di Cadorna, dove iniziano ad aggredirlo fisicamente e verbalmente, attirando così l’attenzione dei passanti, che allertano il 113. (Rem)