Colombia: Uber cesserà le operazioni nel paese dal primo febbraio

- Uber cesserà le operazioni in Colombia a partire dal primo febbraio. Lo ha annunciato ieri la compagnia statunitense, fornitrice di servizi di trasporto automobilistico privato attraverso un’applicazione di telefonia mobile che mette in collegamento passeggeri e autisti. Il servizio di consegna a domicilio Uber Eats rimarrà operativo. La decisione è stata presa in seguito a un’ingiunzione a interrompere le pratiche commerciali sleali emessa dalla Soprintendenza colombiana dell’industria e del commercio. Per Uber si tratta di una sentenza “arbitraria”; l’azienda intende ricorrere e intentare un’azione legale contro il governo colombiano per violazione dell’accordo di libero scambio con gli Stati Uniti. Il ministero dei Trasporti di Bogotà ha replicato che l’esecutivo non è contro il progresso tecnologico ma deve proteggere la sicurezza degli utenti e tutelare gli operatori secondo la legge.(Mec)