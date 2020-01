Milano: violentò minorenne, arrestato 29enne (3)

- (segue) Intorno alle 10.45, gli agenti delle Volanti della Questura di Milano intervengono per dirimere la rissa nella stazione e scoprono così dalle donne della violenza avvenuta un’ora prima. A quel punto una seconda Volante, del commissariato Scalo Romana, viene inviata in via Palmieri, dove la vittima sta ancora dormendo sul furgoncino. La ragazza viene ritrovata dagli agenti con i pantaloni e gli slip abbassati e non ricorda nulla di ciò che è accaduto. Al risveglio, però, lamenta dolore nella zona del basso ventre. La giovane viene portata quindi alla clinica Mangiagalli, dove gli accertamenti medici confermano che ha avuto un rapporto sessuale poche ore prima. Dal momento che la ragazza al momento dell’atto sessuale era incosciente e quindi incapace di dare il proprio consenso, il 29enne è stato indagato per stupro. Ieri il gip del Tribunale di Milano ha emesso nei suoi confronti un’ordinanza di misura cautelare in carcere, eseguita nella tarda serata dagli agenti del commissariato Scalo Romana, che per evitare che l’uomo potesse fuggire, hanno approfittato del momento in cui lui era andato a recarsi al commissariato di Villa San Giovanni, nella zona in cui risiede. Il 29enne, con precedenti per rissa, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento, era infatti già sottoposto per un altro reato alla misura cautelare dell’obbligo di firma. Arrestato, l’uomo è stato trasferito al carcere di San Vittore. “È un episodio di violenza diverso dal solito, perché in questo caso si è arrivati alla notizia di reato quasi per caso. Se la zia della ragazza non si fosse accorta di ciò che stava accadendo, il 29enne l’avrebbe fatta franca”, ha osservato in conferenza stampa il dirigente del commissariato Scalo Romana Francesco Anelli.(Rem)