Roma: Figliomeni (Fd'I), riqualificare parco con giochi inclusivi a Tor Sapienza

- Alcuni anni fa, grazie soprattutto all'impegno incessante degli alunni delle scuole del quartiere sotto l'impulso dell'associazione l'Abbraccio della presidente Tiziana Rio, fu realizzato il parco di Tor Sapienza, che è situato nel cuore del quartiere. "In questi ultimi tempi - dicono in una nota gli esponenti di Fratelli d'Italia Francesco Figliomeni, vice presidente dell'Assemblea Capitolina, Daniele Rinaldi, coordinatore del partito in V municipio e Christian Belluzzo, consigliere municipale - è gravemente degradato essendo stato lasciato in completo abbandono con presenza di topi e zecche anche vicino ai cestini che quasi sempre sono colmi di rifiuti. Come Fratelli d'Italia - si legge anche nella nota - abbiamo predisposto una mozione da presentare sia in Campidoglio che nel V municipio al fine di riqualificare in maniera completa il parco in modo da sostituire i giochi rotti e potenziare l'area verde anche con giochi inclusivi ed accessibili attuando le disposizioni della Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, posizionando panchine per genitori e nonni e realizzando una vera area cani adeguata ed attrezzata. Chiediamo al municipio e al dipartimento - conclude la nota degli esponenti di Fratelli d'Italia - di intervenire con urgenza per stanziare i fondi necessari ed attivare le procedure per una gara pubblica che porti anche alla stipula di una convenzione che, a fronte di alcune attività private, preveda vari servizi tra cui apertura e chiusura del parco, la pulizia e lavori di piccola manutenzione oltre che consentire alla cittadinanza di poter fruire liberamente delle iniziative ludiche e culturali. Il M5s dimostri almeno in questa occasione di voler risolvere le problematiche dei cittadini, specie di quelli delle periferie come nel caso di Tor Sapienza". (com)