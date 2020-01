Sardine: Zingaretti (Pd), nessuna voglia di pensare ad annessioni

- Sul movimento delle Sardine non c'è "nessuna voglia di mettere il cappello o di pensare ad annessioni". Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, a margine dell'evento "Nord Face - Uniti si cresce", organizzato dal Pd a Milano. "Le Sardine sono un movimento - ha osservato - per fortuna autonomo, libero, straordinario, credo molto positivo per la democrazia Italiana ma non va tirato per la giacchetta. Sono persone libere e ne sono giustamente orgogliose. Quel movimento - ha continuato il segretario dem - chiede alla politica di rinnovarsi, aprirsi, cambiare e noi vogliamo fare esattamente questo senza nessuna voglia di mettere il cappello o di pensare ad annessioni. È una visione sbagliata. Noi vogliamo, nel nome di quei valori, continuare una stagione di apertura e rinnovamento". (Rem)