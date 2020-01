Lega: Zingaretti, Salvini il peggiore a risolvere problemi italiani

- Per il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, "è vero che Salvini è il migliore a raccontare problemi degli italiani ma dopo 15 mesi di governo ha dimostrato di essere il peggiore a risolverli e ha il creato il disastro verso il quale stavamo andando". Lo ha detto nell'intervento che ha chiuso "Nord Face - Uniti si cresce", evento organizzato a Milano dal Pd. "La contraddizione non esploderà se non ci sarà un'alternativa credibile e se non ci sarà una visione, con un processo che ci deve vedere protagonisti - ha aggiunto -. L'odio non è la soluzione. Proteggere le persone, e noi possiamo farlo, è dare loro una prospettiva migliore. Noi dobbiamo essere quell'attore politico che in modo aperto e plurale costruisce questa responsabilità". "L'unico modo di combattere la destra - ha sottolineato Zingaretti - è criticarla, ma soprattutto mettere in campo un altro progetto. Dico a tutta l'Italia migliore: facciamolo insieme, vincendo le elezioni dove si vota e poi insieme - ha concluso - in un processo politico, perché gli italiani guarderanno a una prospettiva di ricostruzione dell'Italia solo se ne saranno partecipi. Noi ci siamo".(Rem)