Roma: Raggi al mercato Trieste dopo riqualificazione, "devono essere luoghi incontro"

- "Siamo venuti a vedere i lavori al mercato Trieste. Il nostro obiettivo è riqualificare i mercati, farli diventare luoghi di incontro da vivere. Quindi non solo spazi messi a norma ma piazze per i cittadini che si incontrano". Lo ha affermato la sindaca di Roma, Virginia Raggi, che questa mattina ha visitato il mercato Trieste di via Chiana, da poco riaperto dopo i lavori di riqualificazione e messa a norma. "Stiamo destinando molti finanziamenti alla riqualificazione dei mercati perché gli operatori possano tornare a popolarli insieme alle persone", ha aggiunto. Ad accompagnare la sindaca c'era anche la presidente del Municipio II, Francesca del Bello, che al termine del sopralluogo ha voluto ricordare che l'intervento di riqualificazione "ha riguardato la messa in sicurezza del mercato nel rispetto di tutte le normative. Un lavoro importante ed un investimento significativo".(Rer)