Ostia: rapinatore a 70 anni, con pistola mette a segno colpo a tabaccheria

- A 70 anni e armato di pistola, ha rapinato una tabaccheria ad Ostia. Gli agenti di polizia sono arrivati a lui in meno di 24 ore. Grazie alle testimonianze raccolte e ai filmati delle telecamere di videosorveglianza, all'interno dell'attività commerciale, gli investigatori sono riusciti a reperire importanti elementi per risalire all'identità del rapinatore, un soggetto di 70 anni di Roma con precedenti di Polizia e già noto alle forze dell'ordine. L'autore della rapina è entrato nel locale con il volto travisato da un passamontagna e una pistola, risultata poi essere una scacciacani con relativo munizionamento, ha minacciato la titolare, facendosi consegnare l'incasso, circa 400 euro. Rintracciato presso la propria abitazione, l'autore delle rapina ha poi confessato; sono stati rinvenuti durante la perquisizione, nel sottoscala condominiale, il passamontagna e la pistola utilizzata per l'azione delittuosa. (Rer)