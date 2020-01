Agroalimentare: Bellanova a Commissario Hogan, missione a Washington scongiuri rischio dazi Usa (2)

- Per questo, scrive il ministro Teresa Bellanova a Hogan, bisogna "mantenere l’unità d’azione dell’Unione europea e la coesione tra Stati membri. Coesione che rischia invece di venire meno, laddove le nuove misure venissero a colpire in maniera sproporzionata alcune categorie di prodotti agroalimentari europei: nel nostro caso, dopo aver gravemente danneggiato il lattiero-caseario, l’ampliamento ipotizzato nella lista finirebbe per colpire nostre filiere strategiche come quelle viti-vinicole, delle carni lavorate, dell’olio di uliva e degli agrumi. L’impatto non sarebbe sostenibile per le nostre imprese che hanno investito molto in questi anni e che, senza adeguate misure compensative, resterebbero di fatto escluse dal mercato americano". Ecco allora la seconda priorità, ormai indifferibile dinanzi al quadro che si annuncia: la costituzione a livello europeo di uno strumento adeguato di intervento "in grado di affrontare crisi commerciali come questa, senza intaccare le risorse della Pac". (Com)