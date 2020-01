Libano: perso diritto di voto all’Assemblea generale Onu, “soluzione il prima possibile”

- Il Libano si “rammarica” per essere stato inserito tra i sette paesi privati del diritto di voto all’Assemblea generale delle Nazioni Unite a causa del mancato pagamento dei contributi finanziari dovuti e promette di “porre rimedio il prima possibile”. Lo si legge in una nota del ministero degli Esteri di Beirut, secondo cui la decisione dell’Onu rischia di “danneggiare gli interessi, il prestigio e la reputazione” del Paese dei Cedri, colpito da un’acuta crisi economica aggravata dallo stallo politico seguito alle dimissioni del premier Saad Hariri. La diplomazia di Beirut ha anche assicurato che gli arretrati saranno versati nella giornata di lunedì 13 gennaio, senza tuttavia fornire ulteriori dettagli sulla somma dovuta. Il Libano è stato inserito dalle Nazioni Unite in una lista di paesi morosi che comprende anche Yemen, Venezuela, Repubblica Centrafricana, Gambia, Lesotho e Tonga. (Res)