Giustizia: Faraone (Iv) su prescrizione, nuova proposta, nuovo pasticcio

- Il presidente dei senatori di Italia viva Davide Faraone ritiene che "anche abolire la prescrizione soltanto per chi è condannato in primo grado è una follia: numeri alla mano, in appello l’esito del giudizio viene ribaltato una volta su due. Saremmo al paradosso che chi, prima della riforma Bonafede, era assolto in appello, dopo una condanna in primo grado, sarebbe stato sottoposto ad un processo infinito e chi invece era giudicato innocente in primo grado e poi condannato in appello, con questa nuova proposta avrebbe visto prescrivere il suo reato". In un post su Facebook il parlamentare Iv quindi prosegue: "In più, il fascicolo di chi è condannato in primo grado, vista la decadenza della prescrizione, sarà messo da parte e trattato nei ritagli di tempo, con buona pace anche di chi deve ottenere un giusto risarcimento. Arriveremmo al paradosso che la priorità andrebbe ai processi degli assolti in primo grado che se non lavorati rischierebbero la prescrizione: un mostro giuridico, senz’altro incostituzionale". (segue) (Rin)