Garbagnate Milanese: in villa di pluripregiudicato trovata droga, pistola e una bomba a mano inesplosa

- Nella sua villetta a Garbagnate Milanese nascondeva cocaina, contanti, una pistola e persino una bomba a mano proveniente dalla guerra in Jugoslavia. Per questo un 65enne pluripregiudicato di origine siciliana è stato arrestato in flagranza dai carabinieri della locale stazione, che dopo una mirata attività investigativa in materia di stupefacenti, ieri mattina, a partire dalle 6, hanno effettuato un servizio di osservazione fuori dall’abitazione dell’uomo, coadiuvati dall’unità cinofila del nucleo cinofili di Castelnovo (LC). I militari hanno aspettato che il 65enne uscisse di casa, intorno alle 9.30, per fermarlo e iniziare la perquisizione nella villetta, in cui l’uomo vive con la famiglia. Nella tromba delle scale, all’interno di una scarpiera, i militari hanno trovato una pistola rubata calibro 357 magnum con 59 cartucce, 3.000 euro in contanti e una bomba a mano avvolta in uno strofinaccio. Gli artificieri intervenuti per le verifiche sull’ordigno, hanno accertato che era carico e ben conservato e lo hanno quindi fatto brillare in sicurezza. La perquisizione della casa, di tre piani e dotata di un ampio giardino, è proseguita fino alle 13.30. Nella zona barbecue all'esterno, all’interno di un’intercapedine sotto il lavabo, grazie all’unità cinofila è stato trovato un barattolo con all’interno due buste ben sigillate, contenenti in tutto 34 grammi di cocaina. In casa, nella tasca di un cappotto lasciato nello studio, i militari hanno trovato un bilancino di precisione e un taccuino in cui il 65enne aveva annotato delle cifre. A quel punto l’uomo, già cardiopatico, ha avuto un malore. Sul posto è intervenuto il 118 e il pregiudicato è stato portato in ospedale e piantonato fino alle dimissioni, intorno alle 18. A quel punto l’uomo è stato portato a San Vittore. In carcere ha già trascorso quasi 25 anni della sua vita, per diversi reati, tra cui l’associazione a delinquere. Da quando era tornato in libertà, circa dieci anni fa, l’uomo conduceva una vita apparentemente tranquilla: viveva con la famiglia, si vestiva in maniera elegante e portava a spasso i nipotini. (Rem)