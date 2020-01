Rifiuti Roma: Lega Fiumicino, discarica a Valle Galeria sarebbe colpo mortale per agricoltura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche oggi siamo scesi in strada per difendere il nostro territorio dalla disastrosa gestione dei rifiuti da parte del duo Raggi-Zingaretti". Gli esponenti della Lega di Fiumicino Giuseppe Picciano (coordinatore Lega-Fiumicino), Vincenzo D'Intino e Federica Poggio (consiglieri comunali Lega-Fiumicino) in una nota mostrano tutta la loro preoccupazione per la scelta del Campidoglio. "Come per Tragliatella, una discarica a Valle Galeria avrebbe effetti devastanti su Fiumicino, sia in termini economici con un abbattimento del valore degli immobili e dei prodotti agricoli tra i più rinomati in Italia, sia in termini sanitari con il rischio assai elevato di contaminazione della falda acquifera. Troviamo assurdo che nel 2020 invece di parlare di differenziazione del prodotto si debba combattere perché qualcuno pensa di risolvere tutto con una discarica. Pd e M5S hanno dimostrato di non essere in grado di governare territori che hanno bisogno invece esclusivamente di buon senso e non di scelte illogiche, basate su chissà quali interessi". (Rer)