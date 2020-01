Roma: prende a caldi il padre durante una lite, arrestato 22enne

- Un 22 enne è stato arrestato dagli agenti della polizia a Roma poer aver preso a calci il padre mentre la fidanzata è stata denunciata per essersi scagliata contro gli agenti per impedire l'arresto del giovane. E' accaduto in via Paolo Barison dove i poliziotti del commissariato San Paolo sono stati inviati per una lite animata tra padre e figlio.Quando gli agenti sono arrivati nell'appartamento in cui i due uomini convivono, hanno saputo dal padre che, poco prima, M.G. lo aveva aggredito colpendolo con un calcio al torace. Il 22enne è finito in manette mentre la sua fidanzata, che si è scagliata contro gli uomini in divisa per impedire l'arresto del ragazzo, è stata denunciata in stato di libertà per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. (Rer)