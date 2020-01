Pd: Roggiani su evento 'Nord Face', combattiamo per un futuro all'altezza delle speranze e delle opportunità del Nord

- Due giorni, tre sale, 50 relatori, 30 volontari, più di 60 giornalisti accreditati, oltre 1500 ingressi registrati tra venerdì e sabato. Sono i numeri dell'evento "Nord Face. Lavoro, sviluppo, ambiente", la prima tappa del viaggio del Partito Democratico nel Nord del Paese. "La grande partecipazione di questi due giorni prova che c'è una comunità che non vuole arrendersi - afferma la segretaria metropolitana Silvia Roggiani - che vuole combattere per un futuro all'altezza delle speranze e delle opportunità di un territorio, il Nord dell'Italia, che non coltiva presunzioni ma solo la volontà di essere una risorsa per il Paese intero". La tappa milanese, "come ha detto anche il segretario Zingaretti, non vuole essere - ha aggiunto Roggiani - fine a se stessa ma il primo mattoncino per un progetto che deve portare ad una svolta, alla costruzione di un'Italia che punta su una crescita sostenibile, per i cittadini e per l'ambiente. Una sfida che da Milano Metropolitana vogliamo portare avanti e vincere". (Com)