Iran: telefonata Zelensky-Macron, esperti francesi esamineranno scatole nere Boeing 737

- I presidenti di Ucraina e Francia, Volodymyr Zelensky ed Emmanuel Macron, hanno concordato sulla necessità di coinvolgere anche esperti francesi nell’esame delle scatole nere del Boeing 737 della Ukraine International Airlines abbattuto per errore dalle Forze armate iraniane nella notte tra il 7 e l’8 gennaio. Lo si apprende da una nota del servizio stampa della presidenza di Kiev. “Le due parti hanno concordato di coinvolgere anche esperti francesi nell’esame delle scatole nere”, si legge nel documento, in cui si aggiunge che “una conclusione così rapida delle indagini è stata possibile grazie all’ottimo lavoro svolto dagli specialisti ucraini e al sostegno della comunità internazionale”. Stando alle informazioni diffuse, Macron ha anche accettato l’invito di Zelensky a recarsi in visita ufficiale a Kiev nel prossimo futuro. (Res)