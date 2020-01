Roma: Calabria (FI), con Gasparri nuovo slancio a proposte FI per Capitale

- “In bocca al lupo Maurizio Gasparri, saprai meglio di chiunque altro invertire la rotta nella nostra amata Roma. Saremo al tuo fianco per mandare a casa la peggiore amministrazione di sempre”. Lo scrive su Twitter la deputata romana di Forza Italia Annagrazia Calabria commentando la nomina di Gasparri a coordinatore cittadino di Roma per il partito azzurro. “L’appassionata esperienza politica di Maurizio Gasparri - prosegue Calabria - la sua competenza, insieme alla sua capacità di lavoro e alla disponibilità dimostrata sempre sul campo, sapranno dare nuovo slancio alle proposte di Forza Italia per liberare la Capitale dal deleterio disastro grillino di Virginia Raggi”, conclude. (Com)