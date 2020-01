Albania: bilancio statale 2020, crescita economica stimata al 4,1 per cento

- Il bilancio statale albanese per il 2020 avrà come principali obiettivi il miglioramento dei servizi, la creazione di nuovi posti di lavoro e il sostegno alla crescita economica e alle riforme portate avanti dal governo. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Ata”, aggiungendo che la crescita economica nel 2020 è stata stimata al 4,1 per cento. Stando alle informazioni diffuse, la variazione positiva sarebbe da imputare ad un aumento dei consumi e degli investimenti. Le previsioni indicano anche che nel corso dell’anno corrente saranno creati circa 35 mila nuovi posti di lavoro, che contribuiranno a far scendere il tasso di disoccupazione al di sotto degli 11 punti percentuali. (Alt)