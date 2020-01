Aerotrasporto: Pellecchia (Fit-Cisl), Mit limita diritto di sciopero

- Salvatore Pellecchia, segretario generale della Fit-Cisl sostiene che "l'ordinanza emessa dal ministero dei Trasporti a firma della ministra De Micheli con cui si riduce da 24 a 4 ore la durata degli scioperi del trasporto aereo indetti per la giornata del 14 gennaio, rappresenta una grave quanto ingiustificata limitazione all'esercizio del diritto di sciopero. Lo sciopero è un diritto previsto e tutelato dalla nostra costituzione (art. 40 Cost.) - prosegue Pellecchia in una nota - ed è lo strumento al quale i lavoratori sono costretti a far ricorso spesso semplicemente per avere il loro stipendio o per tentare di scongiurare licenziamenti di massa conseguenza diretta di cattive gestioni e discutibili pianificazioni aziendali che portano a gravi crisi che si ripercuotono sempre in modo drammatico sull'anello più debole della catena. Su chi lavora ogni giorno oltre che per sostenere la propria famiglia anche per garantire l'erogazione di servizi di pubblica utilità. Altro elemento non certo trascurabile è che gli scioperi in questione, oltre ad essere stati proclamati con ampio preavviso, risultano essere rispettosi di tutti i precetti previsti dalla legislazione e dalla regolamentazione di settore oltre che in tema di servizi minimi garantiti anche in materia di concentrazione" chiarisce Pellecchia. (segue) (Com)