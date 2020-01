Aerotrasporto: Pellecchia (Fit-Cisl), Mit limita diritto di sciopero (2)

- "Nonostante la ministra De Micheli abbia dichiarato in Parlamento pochi giorni fa di volersi occupare in modo concreto dei problemi del settore, ad oggi il governo oltre a non aver fornito alcuni strumento utile per tutelare i lavoratori e garantire la stabilità occupazionale in ambito trasporto aereo, impone una inspiegabile restrizione del diritto a scioperare. Non è questo quel che ci aspettiamo da un Governo che, come più volte ha dichiarato, dice di essere dalla parte dei lavoratori più deboli. A questo punto - conclude il segretario generale - preso atto di questo atteggiamento di grande nocumento per i lavoratori dei trasporti e considerato che alle questioni poste dalla piattaforma 'Rimettiamo in movimento il Paese', presentata alla ministra De Micheli il 17 ottobre scorso, non sono arrivate ancora risposte, stiamo valutando l'opportunità di proclamare un secondo sciopero generale di tutti i trasporti". (Com)