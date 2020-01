India: premier Modi a Calcutta, proteste contro la legge sulla cittadinanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, è giunto oggi a Calcutta, nello Stato del Bengala Occidentale, dove si tratterrà fino a domani, accolto da manifestanti che protestavano fuori dall’aeroporto contro il Citizenship (Amendment) Act o Caa, la nuova legge sulla cittadinanza, promulgata il 12 dicembre, che prevede un iter più rapido per induisti, giainisti, cristiani, sikh, buddisti e parsi scampati a persecuzioni religiose in Bangladesh, Pakistan e Afghanistan. La norma è oggetto di contestazioni per il riferimento esplicito alle sei confessioni religiose, con l’esclusione dell’Islam. È prevista anche la partecipazione a un sit-in di protesta da parte di Mamata Banerjee, capo del governo statale e leader dell’All India Trinamool Congress (Tmc). Il premier, ricevuto all’arrivo in aeroporto dal governatore statale Jagdeep Dhankhar e dal sindaco della città Firhad Hakim, ha in programma vari impegni, il principale dei quali è una cerimonia per i 150 anni del porto fluviale. (segue) (Inn)