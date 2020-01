India: premier Modi a Calcutta, proteste contro la legge sulla cittadinanza (2)

- I leader del Congresso nazionale indiano (Inc), principale partito di opposizione, e di altre forze di minoranza che hanno avversato la legge in parlamento dovrebbero riunirsi lunedì 13 gennaio per discutere la situazione dopo le manifestazioni svoltesi in varie città del paese, nelle quali sono morte almeno 25 persone. All’opposizione parlamentare si è aggiunta, infatti, quella sul territorio, con l’Assam in prima fila. Lo Stato del Nord-est, ha guidato la protesta perché teme che venga di fatto reso nullo l’Accordo dell’Assam del 1985, che prevede l’espulsione dei migranti irregolari, senza distinzioni di religione, entrati nel territorio statale dopo il marzo del 1971, e garantisce “salvaguardie costituzionali, legislative e amministrative, a seconda dei casi, per proteggere, preservare e promuovere l’identità e il patrimonio culturale, sociale e linguistico del popolo assamese”. (segue) (Inn)