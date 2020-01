Moldova: Partito democratico, non escludiamo alleanza con socialisti e Blocco Acum

- Il Partito democratico della Moldova non esclude la possibilità di formare una nuova coalizione di governo insieme al Blocco Acum e al Partito socialista. Lo ha dichiarato il parlamentare democratico Andrian Candu, ripreso dall’agenzia di stampa “Moldpres”. “Stiamo prendendo in considerazione ogni possibilità di cooperazione: in ogni caso, finché non avremo deciso se rimanere o meno nell’opposizione continueremo a sostenere le decisioni dell’attuale esecutivo”, ha detto il deputato, ricordando che i democratici al momento non fanno parte del governo ma “sostengono le attività portate avanti dall’esecutivo di Ion Chicu”. (Moc)