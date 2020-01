Rifiuti Roma: quattro consiglieri M5s a manifestazione contro discarica decisa da Campidoglio

- Sono in tutto quattro i consiglieri capitolini del M5s che questa mattina hanno partecipato alla manifestazione in valle Galeria contro la realizzazione della discarica a Monte Carnevale decisa dal Campidoglio. Insieme a Daniele Diaco e Simona Ficcardi c'erano anche Eleonora Guadagno e Monica Montella. Alla manifestazione anche il capogruppo in Assemblea capitolina di Fratelli d'Italia Andrea De Priamo. Con lui i consiglieri regionali dello stesso partito Fabrizio Ghera e Chiara Colosimo. Dalla Pisana è venuto in valle Galeria anche il consigliere della Lega Daniele Giannini. (Rer)