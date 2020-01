Rifiuti Roma: Pedica (Pd), tempi Malagrotta sono finiti, Raggi non perda tempo con buche

- "I tempi di Malagrotta sono finiti. Raggi davvero pensa di potersi liberarsi del problema dei rifiuti solo con una nuova buca? Invece di spostare la mondezza da una parte all'altra, la sindaca pensi piuttosto a investire su nuovi impianti. Solo così la Capitale si salverà dal degrado". È quanto afferma, in una nota, Stefano Pedica della direzione romana del Pd. "Oggi siamo accanto ai cittadini di Valle Galeria per dire no alla politica delle buche - aggiunge -. Non serve una Malagrotta bis a Monte Carnevale, servono gli impianti. È inutile che Raggi faccia finta di non capire. Di tempo ne ha già perso troppo e noi cittadini romani siamo veramente stanchi". (Rer)