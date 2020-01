Libia: Cremlino, Putin discute situazione nel paese con principe ereditario di Abu Dhabi

- Il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, ha discusso la situazione attuale in Libia durante un colloquio telefonico con il principe ereditario di Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Lo si apprende da una nota diffusa dal servizio stampa del Cremlino. “La conversazione si è incentrata sulla crisi in corso in Libia: il presidente Putin ha aggiornato il principe ereditario sull’esito del suo incontro con l’omologo turco, Recep Tayyip Erdogan, lo scorso 8 gennaio, e ha ribadito la necessità di raggiungere al più presto un cessate il fuoco basato sull’avvio di un dialogo pacifico tra le parti coinvolte nel conflitto”, si legge nel documento. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa “Sputnik”, le due parti hanno anche stabilito di tenersi in contatto in merito alle questioni più rilevanti all’interno dello scenario internazionale.(Rum)