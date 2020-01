Riforme: Di Maio, da Lega sgambetto a taglio sprechi, vogliono 1.000 parlamentari invece che 640

- Il capo politico del Movimento cinque stelle, Luigi Di Maio, ha ricordato: "Il taglio dei parlamentari l'avevamo scritto insieme alla Lega, l'abbiamo votato insieme alla Lega. Non abbiamo mandato questo Paese in ferie questa estate perché volevamo il taglio dei parlamentari. E la Lega che fa? Firma per fare un referendum contro il taglio dei parlamentari". Il ministro degli Esteri lo rimarca ai giornalisti da Scandiano (Reggio Emilia), dove si trova per sostenere Simone Bernini, candidato governatore M5s in Emilia Romagna. "Ho imparato una cosa in questi sette anni da quando sono in Parlamento: puoi far il furbo una volta, due volte, tre volte, anche 10 volte, poi la storia ti presenta il conto", ha ammonito Di Maio per poi parlare della decisione della Lega come di uno "sgambetto fatto al taglio degli sprechi" e quindi concludere: "Non vedo l'ora di iniziare questa campagna elettorale per il referendum e vedere la Lega dalla parte di quelli che dicono che i parlamentari devono essere 1.000 in Italia e non 640". (Rin)