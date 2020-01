Rifiuti Roma: De Priamo (Fd'I), Raggi e Zingaretti hanno tradito territorio

- "Oggi abbiamo ritenuto di essere presenti a questa manifestazione con i cittadini della Valle Galeria. Questo sito ha delle evidenti problematiche tecniche come ribadisce anche la direzione rifiuti del Campidoglio. Riteniamo importante il valore della parola data: le forze politiche anche con atti votato in Aula avevano sancito che la valle Galeria fosse già satura di impianti e quindi dovesse essere tutelata. Raggi e Zingaretti sono venuti meno a questo impegno e noi siamo venuti qui per ricordare quell'impegno". Così il capogruppo di Fratelli d'Italia Andrea De Priamo che questa mattina insieme ai consiglieri regionali del suo partito Fabrizio Ghera e Chiara Colosimo ha partecipato alla manifestazione in valle Galeria contro la discarica di Monte Carnevale.(Rer)