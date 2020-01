Roma: raffica di furti in abitazione a Torre Angela, arrestati tre giovani

- Una banda di ladri composta da tre nomadi che operava a Torre Angela è stata sgominata dai carabinieri della stazione di Tor Bella Monaca. I militari stavano indagando su una serie di furti concentrati nella zona nei giorni scorsi arrivando ad arrestare i malviventi. Si tratta di un 20enne, un 22enne e un 26enne, tutti nati in Italia da famiglia di origine dell’ex Jugoslavia, che abitano tra Colle Prenestino, Borghesiana e Corcolle. I carabinieri, sulla base di alcune testimonianze, avevano una descrizione sommaria dei ladri e una volta individuato il gruppetto li hanno seguiti nei loro spostamenti. Ieri pomeriggio, i militari della Stazione di Tor Bella Monaca li hanno seguiti fino in via Alessandrino, dove il gruppo aveva forzato il portone del palazzo al civico 27 e al terzo piano hanno scardinato la porta di un appartamento dove però all’interno vi era il proprietario che si è messo a urlare. Un imprevisto che li ha costretti a fuggire a bordo della loro auto. I Carabinieri li hanno inseguiti, bloccati in via Fadda e arrestati con l’accusa di tentato furto aggravato. Con loro avevano il perfetto kit da ladri con guanti, corde, torce, cacciaviti, forbici e scaldacollo. Le indagini che ora proseguiranno dovranno dimostrare se i tre sono i responsabili degli altri furti commessi nella zona di Torre Angela nei giorni scorsi e che hanno destato allarme nella popolazione. (Rer)