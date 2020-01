M5s: Di Maio, con 33 per cento vincenti se restavamo a opposizione, ma scelto di cambiare Paese

- Il capo politico del Movimento cinque stelle, Luigi Di Maio, ha ricordato l'esito delle ultime elezioni politiche e ha commentato: "Con il 33 per cento potevamo scegliere di stare all'opposizione e nei sondaggi secondo me saremmo andati meglio o scegliere di cambiare il Paese con chi ci voleva stare", ha detto nel corso di un comizio da Scandiano (Reggio Emilia) per sostenere il candidato governatore M5s, Simone Bernini, alle regionali dell'Emilia Romagna. (Rin)