Algeria: altri due presunti terroristi uccisi nell'est

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due presunti terroristi sono stati uccisi dall'Esercito nazionale popolare dell'Algeria a Khenchela, nell'est del paese, in un'operazione che porta a cinque il numero di sospetti eliminati nel paese nordafricano nelle ultime 48 ore. Lo ha reso noto in un comunicato il ministero della Difesa nazionale. I due uomini eliminati sono stati identificati come Arbaoui Bachir, noto con il nome di guerra di Abu Ishak, e Zitouni Amara, noto anche come Abu Oubaida. I due si erano uniti ai gruppi jihadisti rispettivamente nel 2007 e nel 2001. Nella stessa operazione sono stati sequestrati due fucili tipo Kalashnikov, cinque caricatori, un ordigno esplosivo artigianale e una granata. (Ala)