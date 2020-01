Rifiuti Roma: Giro (FI), Territorio non ha bisogno di altra discarica

- Anche il senatore di Forza Italia Francesco Giro, ha riferito in una nota, ha partecipato alla manifestazione nei pressi del sito in via Monte Carnevale nella valle Galeria. E' stato "dove la sindaca Raggi - dice nella nota - vorrebbe realizzare la nuova discarica di Roma praticamente a pochi passi dalla vecchia buca di Malagrotta, la più grande d'Europa dove per oltre 40 anni è stato sversato di tutto. Questo territorio non ha bisogno di un'altra discarica ma di una profonda bonifica già programmata ma mai partita. Noi ci opporremo in tutte le sedi istituzionali anche in quelle parlamentari per fermare questo ennesimo scempio perpetrato sempre nello stesso quadrante di Roma". (com)