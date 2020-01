Nato: premier polacco, critiche a Francia e Germania per spese militari insufficienti

- Il primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki, ha criticato le autorità di Francia e Germania per non essere riuscite a portare la spesa pubblica nel settore della difesa al 2 per cento del Pil come richiesto dall’Alleanza atlantica (Nato). Lo ha detto durante un’intervista pubblicata oggi sul quotidiano tedesco “Die Welt”. “Lo scarso coinvolgimento di alcuni Stati membri rappresenta un problema per la Nato, che in questo modo sarà sempre meno in grado di far fronte alle nuove sfide che ci si prospettano in termini di sicurezza”, ha detto il premier, aggiungendo anche di non essere d’accordo con le parole del presidente francese Emmanuel Macron, che in precedenza ha definito la Nato come un’organizzazione che vera in uno stato di “morte cerebrale” a fronte della mancanza di coordinamento tra gli Stati membri.(Vap)