Governo: Di Maio, Lega contro legge su conflitto interessi per tutelare Berlusconi

- Il capo politico del Movimento cinque stelle, Luigi Di Maio, ha affermato che in tanti gli chiedono di fondare una tv o un giornale ma poi ha aggiunto: "Non riusciremo mai a fare una tv o un giornale con certi veti". Il leader M5s ha poi continuato: "Non abbiamo lottizzato Rai e ne siamo fieri. Dovevamo, però, fare una legge sul conflitto interessi ma la Lega non ha voluto per tutelare gli interessi di Berlusconi". (Rin)