Roma: tre corrieri arrestati e 5,6 chili di marijuana sequestrati vicino la stazione di Tiburtina

- Sono stati 5,6 i chili di droga sequestrati dai carabinieri di Roma nei pressi della stazione Tiburtina nel corso di due operazioni che hanno permesso di arrestare tre corrieri. In manette sono finiti un cittadino albanese di 33 anni, un cittadino del Ghana di 32 e un cittadino nigeriano di 29, tutti con precedenti, senza fissa dimora e nullafacenti, gli ultimi due irregolari sul territorio Italiano; tutti devono rispondere dell’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I 3 sono stati arrestati dai Carabinieri nel corso di due distinte operazioni. I militari hanno intercettato il 33enne mentre si aggirava con fare sospetto tra la Stazione Tiburtina e l’autostazione Tibus. Fermato per un controllo più approfondito, nel borsone che portava al seguito, hanno rinvenuto 4 kg di marijuana, avvolti in 4 involucri di cellophane e la somma contante di 70 euro. Anche gli altri due stranieri sono stati fermati sempre nei pressi dell’autostazione “Tibus”, e a seguito della perquisizione personale, in particolare nello zaino, hanno rinvenuto e sequestrato 2 involucri di cellophane contenenti 1,6 kg di marijuana e la somma contante di 235 euro. La droga e il denaro sono stati sequestrati mentre, gli arrestati sono stati trattenuti in caserma, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo. (Rer)