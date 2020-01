Taiwan: seggi chiusi, media danno in vantaggio presidente uscente Tsai (2)

- Per le parlamentari, invece, la competizione sembra più serrata. Per il parlamento unicamerale (Yuan) si sono presentate 34 liste. Secondo la Commissione elettorale, quattro dovrebbero superare la soglia di sbarramento del cinque per cento: il Dpp, il Kuomintang, il Partito popolare (Tpp) e il Nuovo partito del potere (Npp). Resterebbe fuori, quindi, la formazione di Soong. I candidati del Partito democratico progressista risulterebbero in testa in tutti gli otto collegi di Kaohsiung, città di Han. Le operazioni di voto si sono svolte ordinatamente. La stampa ha segnalato due casi di fermo per altrettante persone: una per aver distrutto la propria scheda elettorale a Tainan e una per aver tentato di portarla fuori dal seggio nella contea di Miaoli. (Cip)