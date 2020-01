Autostrade: Di Maio, crolla titolo e noi contro imprenditori? M5s per giustizia sociale e contro prenditori

- Il capo politico del Movimento cinque stelle, Luigi Di Maio, in tema di revoca delle concessioni autostradali ha affermato: "Quando abbiamo cominciamo a dire che è una questione di giustizia sociale allora è crollato il titolo in borsa e hanno iniziato a scandalizzarsi tutti. Crolla il ponte e non gliene frega niente a nessuno. Crolla il titolo e noi siamo contro gli imprenditori? Questi non sono imprenditori, ma prenditori". Di Maio lo ha detto nel corso di un comizio da Scandiano (Reggio Emilia) per sostenere il candidato governatore M5s, Simone Bernini, alle regionali dell'Emilia Romagna. "Prima o poi potremo andare dalle famiglie delle vittime di del crollo di quel ponte e dire che quelli che lo hanno provocato non ci sono più a gestire ponti e autostrade di Italia", ha concluso. (Rin)